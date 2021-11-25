Як заявило сьогодні, 25 листопада, Міністерство охорони здоров’я Туреччини, вакцина проти коронавірусної інфекції вітчизняного виробництва під назвою Turkovac подана на схвалення до відповідного регуляторного органу країни.

Наразі препарат проходить третю, фінальну стадію клінічних випробувань.

– Наша вакцина була передана в агентство з ліків та медичного обладнання Туреччини (TITCK). Ми сподіваємося, що вона буде широко застосовуватися до кінця цього року і принесе користь як нашій країні, так і всьому світу, – заявив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

Стало відомо, що Turkovac – це інактивована вакцина. Щеплення стало результатом співпраці міністерства охорони здоров’я Туреччини, Турецького інституту охорони здоров’я та Університету Ерджіес.

Відзначимо, що після благополучного проходження першої і другої фаз клінічних випробувань, в кінці червня 2021 року турецькі мікробіологи приступили до третьої, завершальній фазі.