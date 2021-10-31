С понедельника, 1 ноября, Киев попадет в красную карантинную зону. В последний день перед локдауном киевляне выстроились в длинные очереди возле пунктов вакцинации против коронавируса.

Один из них работает в ТРЦ Ocean Plaza, расположенном на улице Антоновича у метро Лыбедская. Люди стояли в очередях по меньшей мере по четыре часа, чтобы получить прививку против опасной болезни.

Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV Кристина Величанская. По ее словам, больше всего желающих иммунизироваться препаратом Pfizer, однако он закончился, так что местные жители ждали бригаду, которая должна была привезти Covid-вакцину.

Больше всего в наличии вакцины CoronaVac, однако в этом пункте прививки ею иммунизируются меньше всего.

Вакцинация в ТРЦ Ocean Plaza

Пункт вакцинации в ТРЦ Ocean Plaza открылся с 21 сентября. Он работает ежедневно с 11.00 до 17.00 на нулевом этаже возле магазина Watsons. Жители Киева могут вакцинироваться по предварительной записи или в порядке живой очереди.

Люди, желающие иммунизироваться против коронавируса, должны иметь декларацию с семейным врачом или взять с собой паспорт и идентификационный код.