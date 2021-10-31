З понеділка, 1 листопада, Київ потрапить до червоної карантинної зони. В останній день перед локдауном кияни вишикувалися у довжелезні черги біля пунктів вакцинації проти коронавірусу.

Один з них працює у ТРЦ Ocean Plaza, розташованому на вулиці Антоновича біля метро Либідська. Люди стояли у чергах щонайменше по чотири години, щоб отримати щеплення проти небезпечної хвороби.

Про це повідомила журналістка Фактів ICTV Христина Величанська. За її словами, найбільше охочих імунізуватися препаратом Pfizer, однак він закінчився, тож місцеві жителі чекали бригаду, яка мала привезти Covid-вакцину.

Найбільше у наявності вакцини CoronaVac, однак у цьому пункті щеплення нею імунізуються найменше.

Вакцинація у ТРЦ Ocean Plaza

Пункт вакцинації у ТРЦ Ocean Plaza відкрився з 21 вересня. Він працює щодня з 11.00 до 17.00 на нульовому поверсі біля магазина Watsons. Жителі Києва можуть вакцинуватися за попереднім записом або у порядку живої черги.

Люди, які хочуть імунізуватися проти коронавірусу, повинні мати декларацію з сімейним лікарем або взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код.