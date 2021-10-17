По состоянию на воскресенье, 17 октября, 16 областей Украины находятся в оранжевой зоне карантина. В то же время еще одна – Херсонская – находится в красной зоне.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Все эти регионы оказались в оранжевой зоне из-за превышения показателей заболеваемости Covid-19 и госпитализаций.

Оранжевый уровень эпидемиологической опасности является предупредительным и свидетельствует об осложнении ситуации с Covid-19 в регионе, что может привести к усилению карантина.

В частности, уровень заболеваемости коронавирусом по Украине сейчас составляет 473 на 100 тысяч населения (при норме менее 75). Наихудшая ситуация наблюдается в Луганской области (924 на 100 тысяч населения) и Черновицкой области (858). По Киеву этот показатель составляет 284 на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций превышен в 16 областях (при норме менее 60 на 100 тысяч населения). Худшая ситуация – в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях. В Киеве этот показатель сейчас составляет 58,2%.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в семи областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Херсонской. В Киеве этот показатель составляет 53,5% (при норме менее 65%).

Все остальные области Украины находятся в желтой зоне карантина. В то же время ни один регион не соответствует показателям зеленой зоны.

Стоит отметить, что с понедельника, 18 октября, в Украине станет больше регионов, отнесенных к красной зоне карантина. Кроме Херсонской области, туда также попадут Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

По состоянию на 17 октября коронавирус в Украине обнаружили еще у 11 288 человек. Среди них – 1 086 детей и 154 медработника. От осложнений Covid-19 за последний день умерли 219 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.