Станом на неділю, 17 жовтня, 16 областей України знаходяться в помаранчевій зоні карантину. Водночас ще одна – Херсонська – перебуває в червоній зоні.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, до помаранчевої зони епідемічної небезпеки віднесено: Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Всі ці регіони опинилися в помаранчевій зоні через перевищення показників захворюваності на Covid-19 та госпіталізацій.

Помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки є попереджувальним і свідчить про ускладнення ситуації з Covid-19 у регіоні, що може призвести до посилення карантину.

Зокрема, рівень захворюваності на коронавірус по Україні зараз становить 473 на 100 тисяч населення (за норми менш як 75). Найгірша ситуація спостерігається у Луганській області (924 на 100 тисяч населення) та Чернівецькій області (858). По Києву цей показник становить 284 на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій перевищений у 16 областях (за норми менш ніж 60 на 100 тисяч населення). Найгірша ситуація – в Херсонській, Харківській та Донецькій областях. У Києві цей показник зараз становить 58,2 %.

Показник завантаженості ліжок із киснем перевищений у семи областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Херсонській. У Києві цей показник становить 53,5 % (при нормі менш ніж 65%).

Всі інші області України знаходяться в жовтій зоні карантину. Водночас жоден регіон не відповідає показникам зеленої зони.

Варто зазначити, що з понеділка, 18 жовтня, в Україні побільшає регіонів, віднесених до червоної зони карантину. Окрім Херсонської області, туди також потраплять Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

Станом на 17 жовтня коронавірус в Україні виявили ще у 11 288 осіб. Серед них – 1 086 дітей та 154 медпрацівника. Від ускладнень Covid-19 за останній день померли 219 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.