Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что завод фармацевтической компании Лекхим в Харькове сможет разливать более 10 тыс. доз вакцины от Covid-19 в час. Процесс планируется запустить уже в 2022 году.

— Мы должны быть готовы и к следующим возможным волнам Covid-19, и к любым другим инфекционным болезням, — написал Виктор Ляшко на своей странице в Facebook. – И независимыми от других стран мы сможем стать, благодаря современному производству лекарственных средств, в том числе иммунобиологических препаратов, отечественные мощности имеем.

Ляшко сообщил, что обсудил с руководством компании запуск линии по производству вакцин против коронавируса, гриппа и полиомиелита.

Он отметил, что Кабинет министров разрешил фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики Covid-19.

– Так мы сможем наладить собственное производство вакцин и расширить производство других, например, антибактериальных препаратов, необходимых пациентам. Мощности Лекхима позволят разливать более 10 тыс доз вакцины в час и более 30 млн доз в год, — подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что мы будем производить как украинские вакцины, так и препараты по технологии in bulk – разлив и расфасовка готового продукта.

– Запуск уже в 2022 году, – добавил министр.

Напомним, что поскольку в Украине нет необходимого лабораторного оборудования для испытания опытных образцов вакцин, первые украинские вакцины против коронавирусной инфекции испытают на мышах в Польше, а точнее в Гданьске. В настоящее время продолжается первая фаза исследований. Вторая фаза пройдет в Кракове.

Источник: Facebook