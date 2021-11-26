Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що завод фармацевтичної компанії Лекхім в Харкові зможе розливати більше 10 тис. доз вакцини від Covid-19 на годину. Процес планують запустити вже в 2022 році.
– Ми повинні бути готові і до наступних можливих хвиль Covid-19, і до будь-яких інших інфекційних хвороб, – написав Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook . – І незалежними від інших країн ми зможемо стати завдяки сучасному виробництву лікарських засобів, у тому числі імунобіологічних препаратів, вітчизняні потужності маємо.
Ляшко повідомив, що обговорив з керівництвом компанії запуск лінії виробництва вакцин проти коронавірусу, грипу та поліомієліту.
Він зазначив, що Кабінет міністрів надав дозвіл фармвиробникам імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики Covid-19.
– Так ми зможемо налагодити власне виробництво вакцин і розширити виробництво інших, наприклад, антибактеріальних, препаратів, необхідних пацієнтам. Потужності Лекхіма дозволять розливати понад 10 тис. доз вакцини на годину і більше 30 млн доз на рік, – підкреслив Ляшко.
Він уточнив, що ми будемо виготовляти як українські вакцини, так і препарати за технологією in bulk – розлив і розфасовка готового продукту.
– Запуск вже в 2022 році, – додав міністр.
Нагадаємо, що оскільки в Україні немає необхідного лабораторного обладнання для випробування дослідних зразків вакцин, то перші українські вакцини проти коронавірусної інфекції випробують на мишах у Польщі, а точніше в Гданську. Наразі триває перша фаза досліджень. Друга фаза пройде в Кракові.
Джерело: Facebook