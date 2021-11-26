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В Україні будуть виробляти 10 тис. доз вакцин від Covid-19 на годину

26 Листопада 2021, 13:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
В Україні будуть виробляти 10 тис. доз вакцин від Covid-19 на годину
Джерело: Depositphotos

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що завод фармацевтичної компанії Лекхім в Харкові зможе розливати більше 10 тис. доз вакцини від Covid-19 на  годину. Процес планують запустити вже в 2022 році.

 – Ми повинні бути готові і до наступних можливих хвиль Covid-19, і до будь-яких інших інфекційних хвороб, – написав Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook . – І незалежними від інших країн ми зможемо стати завдяки сучасному виробництву лікарських засобів, у тому числі імунобіологічних препаратів, вітчизняні потужності маємо.

Ляшко повідомив, що обговорив з керівництвом компанії запуск лінії виробництва вакцин  проти коронавірусу, грипу та поліомієліту.

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Він зазначив, що Кабінет міністрів надав дозвіл фармвиробникам імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики Covid-19.

Теги
Вакцини , Коронавирус Covid-19
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