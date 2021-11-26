– Так ми зможемо налагодити власне виробництво вакцин і розширити виробництво інших, наприклад, антибактеріальних, препаратів, необхідних пацієнтам. Потужності Лекхіма дозволять розливати понад 10 тис. доз вакцини на годину і більше 30 млн доз на рік, – підкреслив Ляшко.

Він уточнив, що ми будемо виготовляти як українські вакцини, так і препарати за технологією in bulk – розлив і розфасовка готового продукту.

– Запуск вже в 2022 році, – додав міністр.