В Украине хотят запретить ввоз и продажу лекарственных препаратов, предприятия по производству которых расположены на территории России и Беларуси.

Такой законопроект регистрируется в Верховной Раде.

Документ вносит изменения в закон О лекарственных средствах. Речь идет о том, что в государственной регистрации лекарства может быть отказано, если будет установлено, что один или несколько этапов производства осуществлялись на территории этих двух стран.

Кроме того, законопроект предусматривает, что Кабмин получает полномочия на период военного положения временно приостанавливать экспорт лекарственных средств, если система здравоохранения не обеспечена такими препаратами в полном объеме.

Что касается первого тезиса, то сейчас в Украине уже действует запрет только на ввоз медицинских препаратов из этих стран. В то же время они могут попасть в страну через другие государства.

Эта инициатива важна сегодня, поскольку является примером санкционной политики против государства-агрессора.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину Киев постоянно призывает мир вводить против Москвы санкции. Это поможет в борьбе с ней.

Источник: Михаил Радуцкий