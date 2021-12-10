В Украине за два года пандемии коронавируса умерли более 90 тыс. человек.

О пересечении этой отметки сообщило Министерство здравоохранения Украины в утренней статистике за 10 декабря 2021 года.

Всего в стране – 90 343 летальных случая от вируса. В то же время следует понимать, что это только официальные, подтвержденные данные. На самом деле количество смертей от коронавируса может быть больше, ведь потенциально могут быть недиагностированные случаи, когда человек умирал дома или ему не делали тест.

За последние сутки болезнь унесла жизни 442 украинцев.

Если взглянуть на мировую статистику, то в Украине далеко не самая плохая ситуация со смертями от коронавируса.

Всего же на планете за время пандемии умерли более 5,3 млн человек.

Где больше всего смертей:

США – 815 269;

Бразилия – 616 504;

Индия – 474 735;

Мексика – 296 186;

Россия – 286 004.

Украина находится на 15-й строчке, ее опередили такие страны, как Великобритания, Италия, Германия, Франция, а также Иран, Перу, Индонезия, Колумбия и Аргентина.

В то же время ни один человек не умер в Гренландии, Ватикане, мелких странах Океании.