В Україні за два роки пандемії від коронавірусу померли понад 90 тис. людей.

Про перетин цієї позначки повідомило Міністерство охорони здоров’я України у ранковій статистиці за 10 грудня 2021 року.

Загалом у країні – 90 343 летальних випадки від вірусу. Водночас варто розуміти, що це лише офіційні, підтверджені дані. Насправді кількість смертей від коронавірусу може бути вищою, адже потенційно можуть бути недіагностовані випадки, коли людина помирала вдома або їй не робили тест.

За останню добу хвороба забрала життя 442 українців.

Якщо поглянути на світову статистику, то в Україні далеко не найгірша ситуація зі смертями від коронавірусу.

Загалом же на планеті за час пандемії померло понад 5,3 млн людей.

Де найбільше смертей:

США – 815 269;

Бразилія – 616 504;

Індія – 474 735;

Мексика – 296 186;

Росія – 286 004.

Україна перебуває на 15-й сходинці, її випередили такі країни, як Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція, а також Іран, Перу, Індонезія, Колумбія та Аргентина.

Водночас жодної людини не померло у Гренландії, Ватикані, дрібних країнах Океанії.