В Украине растет количество детей, болеющих Covid-19, сообщает Минздрав.

— Продолжает расти количество детей, болеющих Covid-19 и попадающих в больницу, — сказала заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич на брифинге.

Как отметила чиновник, последние актуальные данные свидетельствуют, что на лечении в стационарах находится 2 тыс. 160 детей, заболевших коронавирусной инфекцией, и 388 детей с подозрением на нее, что составляет 46,3% от общего количества выделенных коек.

Она напомнила, что в Украине дети от 12 лет могут прививаться против Covid-19 вакциной Comirnaty от Pfizer.

– По данным центров контроля и профилактики заболеваний США на середину октября 2021 года, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет, – отметила Карчевич.

Чтобы вакцинировать ребенка от Covid-19, родителям достаточно записать его в любой прививочный центр. С собой нужно иметь свидетельство о рождении и согласии родителей или опекуна — это требование для детей 12-13 лет — или паспорт, идентификационный код, если дети старше 14-ти лет.

Представительница Минздрава пояснила, что все эти документы необходимы для внесения данных о вакцинации в Электронную систему здравоохранения.

В Украине, сообщила Карчевич, по состоянию на 11 февраля более 73 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет получили одну дозу прививки против Covid-19 и еще более 62 тыс. имеют полную защиту.

В Киеве на 11 февраля 2022 года подтверждено 4 104 новых случаев коронавируса.

Кто заболел за сутки:

2 319 женщин – от 18 до 90 лет;

1 455 мужчин – от 18 до 94 лет;

177 девочек – от двух месяцев до 17 лет;

153 мальчика – от месяца до 17 лет.