В Україні зростає кількість хворих на Covid-19 дітей, повідомляє МОЗ.

– Продовжує зростати кількість дітей, які хворіють на Covid-19 та потрапляють до лікарні, – сказала заступниця міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич на брифінгу.

Як зазначила посадовиця, останні актуальні дані свідчать, що на лікуванні в стаціонарах перебуває 2 тис. 160 дітей, які захворіли на коронавірусну інфекцію, та 388 дітей з підозрою на неї, що становить 46,3% від загальної кількості виділених ліжок.

Вона нагадала, що в Україні діти від 12 років можуть щепитися проти Covid-19 вакциною Comirnaty від Pfizer.

– За даними центрів контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років, – зауважила Карчевич.

Щоб вакцинувати дитину від Covid-19, батькам достатньо записати її до будь-якого центру щеплення. З собою треба мати свідоцтво про народження та згоду батьків чи опікуна – це вимога для дітей віком 12-13 років – або паспорт, ідентифікаційний код, якщо діти старші 14-ти років.

Представниця МОЗ пояснила, що усі ці документи потрібні для внесення даних про вакцинацію до Електронної системи охорони здоров’я.

В Україні, повідомила Карчевич, станом на 11 лютого більше 73 тис. дітей віком від 12 до 17 років отримали одну дозу щеплення проти Covid-19 та ще понад 62 тис. мають повний захист.

У Києві на 11 лютого 2022 року підтверджено 4 104 нових випадків коронавірусу.

Хто захворів за добу: