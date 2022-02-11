В Україні зростає кількість хворих на Covid-19 дітей, повідомляє МОЗ.
– Продовжує зростати кількість дітей, які хворіють на Covid-19 та потрапляють до лікарні, – сказала заступниця міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич на брифінгу.
Як зазначила посадовиця, останні актуальні дані свідчать, що на лікуванні в стаціонарах перебуває 2 тис. 160 дітей, які захворіли на коронавірусну інфекцію, та 388 дітей з підозрою на неї, що становить 46,3% від загальної кількості виділених ліжок.
Вона нагадала, що в Україні діти від 12 років можуть щепитися проти Covid-19 вакциною Comirnaty від Pfizer.
– За даними центрів контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років, – зауважила Карчевич.
Щоб вакцинувати дитину від Covid-19, батькам достатньо записати її до будь-якого центру щеплення. З собою треба мати свідоцтво про народження та згоду батьків чи опікуна – це вимога для дітей віком 12-13 років – або паспорт, ідентифікаційний код, якщо діти старші 14-ти років.
Представниця МОЗ пояснила, що усі ці документи потрібні для внесення даних про вакцинацію до Електронної системи охорони здоров’я.
В Україні, повідомила Карчевич, станом на 11 лютого більше 73 тис. дітей віком від 12 до 17 років отримали одну дозу щеплення проти Covid-19 та ще понад 62 тис. мають повний захист.
У Києві на 11 лютого 2022 року підтверджено 4 104 нових випадків коронавірусу.
Хто захворів за добу:
- 2 319 жінок – від 18 до 90 років;
- 1 455 чоловіків – від 18 до 94 років;
- 177 дівчаток – від двох місяців до 17 років;
- 153 хлопчики – від місяця до 17 років.