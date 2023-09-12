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В Украине разворачивают полевой госпиталь от немецкой компании Rheinmetall

12 сентября 2023, 16:24
Ольга Боднарчук редактор
В Украине разворачивают полевой госпиталь от немецкой компании Rheinmetall

В Украину поступила военная помощь от немецкого оборонного концерна Rheinmetall, и уже начали процесс установки передового полевого госпиталя.

Сегодня пресс-служба компании подтвердила успешное завершение передачи украинской стороне всех необходимых компонентов. Стоимость этого договора составляет примерно €9 млн.


В помощь вошел современный полевой госпиталь с 32 койками, оборудованный в соответствии со стандартами НАТО. В нем присутствует операционная, рентгеновское и КТ-оборудование, лаборатория и другая необходимая аппаратура.

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Украина также получила 10 грузовиков/прицепов и 20 контейнеров-палаток, которые обеспечат мобильность и комфорт военным медикам.

Госпиталь имеет собственные системы водоснабжения и обогрева, что позволит функционировать независимо от внешних факторов.

Передача мобильного полевого госпиталя происходила в два этапа. Сначала 10 украинских военных прошли двухнедельный учебный курс в Германии, чтобы овладеть навыками развертывания комплекса и использования его возможностей. Затем полевой госпиталь был официально передан украинской стороне на “определенном месте”.

Rheinmetall анонсировал еще две дополнительные поставки для Украины, которые предусматривают поставку высокомобильного медицинского оборудования. Эти поставки запланированы на конец 2023 и начало 2024 года.

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Источник: Rheinmetall

Фото: Rheinmetall

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