Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Відео Новини здоров’я

В Україні розгортають польовий госпіталь від німецької компанії Rheinmetall

12 Вересня 2023, 16:24
Ольга Боднарчук редактор
В Україні розгортають польовий госпіталь від німецької компанії Rheinmetall

В Україну надійшла військова допомога від німецького оборонного концерну Rheinmetall, і вже розпочали процес встановлення передового польового госпіталю.

Сьогодні пресслужба компанії підтвердила успішне завершення передавання українській стороні всіх необхідних компонентів. Вартість цього договору становить приблизно €9 млн.


До допомоги увійшов сучасний польовий госпіталь із 32 ліжками, обладнаний відповідно до стандартів НАТО. В ньому присутня операційна, рентгенівське і КТ-обладнання, лабораторія та інша необхідна апаратура.

Зараз дивляться

Україна також отримала 10 вантажівок/причепів та 20 контейнерів-палаток, які забезпечать мобільність та комфорт військовим медикам.

Госпіталь має власні системи водопостачання та обігріву, що дозволить функціонувати незалежно від зовнішніх факторів.

Передавання мобільного польового госпіталю відбувалася в два етапи. Спочатку 10 українських військових пройшли двотижневий навчальний курс у Німеччині, щоб оволодіти навичками розгортання комплексу та використання його можливостей. Потім польовий госпіталь було офіційно передано українській стороні на “визначеному місці”.

Rheinmetall анонсував ще дві додаткові поставки для України, які передбачають постачання високомобільного медичного обладнання. Ці поставки заплановані на кінець 2023 та початок 2024 року.

Читайте також:
В Україні розгортають польовий госпіталь від німецької компанії RheinmetallПеремога над травмами: як військові проходять реабілітацію після тяжких поранень

Джерело: Rheinmetall

Фото: Rheinmetall

Теги
військовослужбовці медична допомога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь