В Україну надійшла військова допомога від німецького оборонного концерну Rheinmetall, і вже розпочали процес встановлення передового польового госпіталю.

Сьогодні пресслужба компанії підтвердила успішне завершення передавання українській стороні всіх необхідних компонентів. Вартість цього договору становить приблизно €9 млн.

#Rheinmetall has supplied @Ukraine ???????? with a mobile #fieldhospital.

Just one year ago, in September 2022, the German ministry of #defence awarded Group subsidiary Rheinmetall Mobile Systeme GmbH the contract for the #hospital and related training support.… pic.twitter.com/TJQB56QFIt — Rheinmetall (@RheinmetallAG) September 12, 2023



До допомоги увійшов сучасний польовий госпіталь із 32 ліжками, обладнаний відповідно до стандартів НАТО. В ньому присутня операційна, рентгенівське і КТ-обладнання, лабораторія та інша необхідна апаратура.

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Україна також отримала 10 вантажівок/причепів та 20 контейнерів-палаток, які забезпечать мобільність та комфорт військовим медикам.

Госпіталь має власні системи водопостачання та обігріву, що дозволить функціонувати незалежно від зовнішніх факторів.

Передавання мобільного польового госпіталю відбувалася в два етапи. Спочатку 10 українських військових пройшли двотижневий навчальний курс у Німеччині, щоб оволодіти навичками розгортання комплексу та використання його можливостей. Потім польовий госпіталь було офіційно передано українській стороні на “визначеному місці”.

Rheinmetall анонсував ще дві додаткові поставки для України, які передбачають постачання високомобільного медичного обладнання. Ці поставки заплановані на кінець 2023 та початок 2024 року.

Джерело: Rheinmetall

Фото: Rheinmetall