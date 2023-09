В Україну надійшла військова допомога від німецького оборонного концерну Rheinmetall, і вже розпочали процес встановлення передового польового госпіталю.

Сьогодні пресслужба компанії підтвердила успішне завершення передавання українській стороні всіх необхідних компонентів. Вартість цього договору становить приблизно €9 млн.

#Rheinmetall has supplied @Ukraine ???????? with a mobile #fieldhospital.

Just one year ago, in September 2022, the German ministry of #defence awarded Group subsidiary Rheinmetall Mobile Systeme GmbH the contract for the #hospital and related training support.… pic.twitter.com/TJQB56QFIt

— Rheinmetall (@RheinmetallAG) September 12, 2023