На сегодня в Украине развернуто 55,5 тыс. койко-мест для больных коронавирусом. Из них половина уже занята.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в четверг, 14 октября.

— У нас сейчас выделено, уже с учетом того, что мы включаем дополнительные больницы, почти 55, 5 тыс. коек. Это то количество, которое у нас есть на уровне областей. Из них сейчас занято 50,8%, — объяснил Кузин.

По словам главного санитарного врача, когда наблюдается превышение в какой-то из областей показателя 50-55% — то добавляются новые койки.

В то же время Кузин отметил, что в стране планируют развернуть до 70 тыс. койко-мест.

Кроме того, на уровне каждой области также будут открывать определенные больницы резервной волны. Но это возможно будет при наихудшем сценарии течения пандемии.

Как добавил главный санврач, украинская медицинская система в целом может выделить до 90 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

Между тем Кузин отметил, что при таком количестве койко-мест может пострадать плановая госпитализация пациентов с другими заболеваниями.

Также Кузин отметил, что в красную зону карантина рискуют попасть еще пять областей Украины — Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская.

За последние сутки, 13 октября, коронавирус в Украине подтвердили еще в 18 881 человек. От осложнений Covid-19 умерли 412 больных, а выздоровели — 7630 пациентов.

Всего с начала пандемии заболело 2 597 275 украинцев, выздоровели — 2 311 991 и умерли — 59 935.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано за сутки в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Житомирской областях.