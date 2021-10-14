Станом на сьогодні в Україні розгорнуто 55,5 тис. ліжко-місць для хворих на коронавірус. Із них половина вже зайнята.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у четвер, 14 жовтня.

– У нас зараз виділено, вже з урахування того, що ми включаємо додаткові лікарні, майже 55, 5 тис. ліжок. Це та кількість, яка в нас є на рівні областей. Із них зараз зайнято 50,8%, – пояснив Кузін.

За словами головного санлікаря, коли спостерігається перевищення у якісь з областей показника 50-55% – то додаються нові ліжка.

Водночас Кузін відзначив, що в країні планують розгорнути до 70 тис. ліжко-місць.

Окрім того, на рівні кожної області також відкриватимуть певні лікарні резервної хвилі. Але це можливо буде за найгіршого сценарію перебігу пандемії.

Як додав головний санлікар, українська медична система загалом може виділити до 90 тис. ліжок для пацієнтів хворих на коронавірус.

Між тим Кузін наголосив, що за такої кількості ліжко-місць може постраждати планова госпіталізація пацієнтів з іншими захворюваннями.

Також Кузін зауважив, що до червоної зони карантину ризикують потрапити ще п’ять областей України – Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська.

За останню добу, 13 жовтня, коронавірус в Україні підтвердили ще у 18 881 осіб. Від ускладнень Covid-19 померли 412 хворих, а одужали – 7 630 пацієнтів.

Загалом від початку пандемії захворіло 2 597 275 українців, одужали – 2 311 991 і померли – 59 935.

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано за добу у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській та Житомирській областях.

Джерело: Українське радіо