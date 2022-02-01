В прошлом году Украина подписала контракты на рекордные суммы на поставку лекарств против коронавируса. 1 февраля страна начинает использование препаратов прямого действия.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире одного из телеканалов.

— Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самые современные лекарства прямого действия от Covid-19, которые только сегодня появились во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство, — отметил он.

Радуцкий рассказал, что лекарства получили государственную регистрацию в системе экстренного использования.

— Они получили государственную регистрацию в системе экстренного использования в США и странах Европейского Союза, — добавил он.

Недавно в Украине прошел официальную регистрацию препарат, который уже широко практикуют в некоторых европейских странах и в США. Речь идет о препарате экстренного применения Молнупиравир.

Молнупиравир – это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, и тем самым предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в виде таблеток, поэтому не имеет особых требований хранения и его удобно принимать.

Препарат используют для пациентов с Covid-19, которые имеют хотя бы один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Источник: телеканал Дом