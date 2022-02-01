Минулого року Україна підписала контракти на рекордні суми на постачання ліків проти коронавірусу. 1 лютого країна починає використання препаратів прямої дії.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в етері одного з телеканалів.

– Ми минулого року законтрактували, і вже 1 лютого країна почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від Covid-19, які лише сьогодні з’явилися у всьому світі. І Україна не чекає, і вже 1 лютого ми отримуємо ці ліки, – зазначив він.

Радуцький розповів, що ліки отримали державну реєстрацію у системі екстреного використання.

– Вони отримали державну реєстрацію в системі екстреного використання у США та країнах Європейського Союзу, – додав він.

Нещодавно в Україні пройшов офіційну реєстрацію препарат, який вже широко практикують у деяких європейських країнах і в США. Йдеться про препарат екстреного застосування Молнупіравір.

Молнупіравір – це препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду, і тим самим запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат випускається у вигляді таблеток, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

Препарат використовують для пацієнтів з Covid-19, які мають хоча б один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Джерело: телеканал Дом