В Украине по состоянию на 2 декабря подтвердили 3 463 872 случая коронавируса, а за сутки – 13 531. Из них 1 346 детей и 240 медработников.
С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 3 003 пациента.
За все время пандемии Covid-19 в стране зафиксировали 87 057 летальных исходов. От осложнений за последний день умерло 525 больных.
В то же время побороть заболевание удалось 2 995 727 украинцам, за сутки – 23 535 людям.
Всего в Украине осуществили 15 962 709 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 45 544.
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 1 418;
- Винницкая область — 568;
- Волынская область — 647;
- Днепропетровская область — 682;
- Донецкая область — 803;
- Житомирская область — 743;
- Закарпатская область — 496;
- Запорожская область — 709;
- Ивано-Франковская область — 623;
- Киевская область — 640;
- Кировоградская область – 183;
- Луганская область – 169;
- Львовская область — 729;
- Николаевская область — 424;
- Одесская область — 418;
- Полтавская область — 677;
- Ровенская область — 461;
- Сумская область — 371;
- Тернопольская область — 310;
- Харьковская область — 501;
- Херсонская область — 150;
- Хмельницкая область — 594;
- Черкасская область — 493;
- Черновицкая область – 164;
- Черниговская область — 558.
Вакцинация от Covid-19
За прошлые сутки, 1 декабря, в Украине вакцинировались от коронавируса 210 869 людей. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы — 136 014 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 13 543 490 человек, из них получили первую дозу – 13 543 488 человек, получили две дозы – 11 415 141 человек.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 1 декабря, в Украине зафиксировали 11 960 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 26 160 пациентам, а умерло – 557 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.