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В Украине за сутки подтвердили 13 531 новый случай Covid-19

2 декабря 2021, 08:11
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
В Украине за сутки подтвердили 13 531 новый случай Covid-19
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 2 декабря подтвердили 3 463 872 случая коронавируса, а за сутки – 13 531. Из них 1 346 детей и 240 медработников.

С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 3 003 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в стране зафиксировали 87 057 летальных исходов. От осложнений за последний день умерло 525 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 2 995 727 украинцам, за сутки – 23 535 людям.

Всего в Украине осуществили 15 962 709 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 45 544.

Коронавирус в регионах

  • г. Киев — 1 418;
  • Винницкая область — 568;
  • Волынская область — 647;
  • Днепропетровская область — 682;
  • Донецкая область — 803;
  • Житомирская область — 743;
  • Закарпатская область — 496;
  • Запорожская область — 709;
  • Ивано-Франковская область — 623;
  • Киевская область — 640;
  • Кировоградская область – 183;
  • Луганская область – 169;
  • Львовская область — 729;
  • Николаевская область — 424;
  • Одесская область — 418;
  • Полтавская область — 677;
  • Ровенская область — 461;
  • Сумская область — 371;
  • Тернопольская область — 310;
  • Харьковская область — 501;
  • Херсонская область — 150;
  • Хмельницкая область — 594;
  • Черкасская область — 493;
  • Черновицкая область – 164;
  • Черниговская область — 558.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 1 декабря, в Украине вакцинировались от коронавируса 210 869 людей. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы — 136 014 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 13 543 490 человек, из них получили первую дозу – 13 543 488 человек, получили две дозы – 11 415 141 человек.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 1 декабря, в Украине зафиксировали 11 960 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 26 160 пациентам, а умерло – 557 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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