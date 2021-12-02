В Украине по состоянию на 2 декабря подтвердили 3 463 872 случая коронавируса, а за сутки – 13 531. Из них 1 346 детей и 240 медработников.

С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 3 003 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в стране зафиксировали 87 057 летальных исходов. От осложнений за последний день умерло 525 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 2 995 727 украинцам, за сутки – 23 535 людям.

Всего в Украине осуществили 15 962 709 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 45 544.

Коронавирус в регионах

г. Киев — 1 418;

Винницкая область — 568;

Волынская область — 647;

Днепропетровская область — 682;

Донецкая область — 803;

Житомирская область — 743;

Закарпатская область — 496;

Запорожская область — 709;

Ивано-Франковская область — 623;

Киевская область — 640;

Кировоградская область – 183;

Луганская область – 169;

Львовская область — 729;

Николаевская область — 424;

Одесская область — 418;

Полтавская область — 677;

Ровенская область — 461;

Сумская область — 371;

Тернопольская область — 310;

Харьковская область — 501;

Херсонская область — 150;

Хмельницкая область — 594;

Черкасская область — 493;

Черновицкая область – 164;

Черниговская область — 558.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 1 декабря, в Украине вакцинировались от коронавируса 210 869 людей. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы — 136 014 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 13 543 490 человек, из них получили первую дозу – 13 543 488 человек, получили две дозы – 11 415 141 человек.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 1 декабря, в Украине зафиксировали 11 960 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 26 160 пациентам, а умерло – 557 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.