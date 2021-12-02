В Україні станом на 2 грудня підтвердили 3 463 872 випадки коронавірусу, а за добу – 13 531. З них 1 346 дітей та 240 медпрацівників.
З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 3 003 пацієнти.
За весь час пандемії Covid-19 у країні зафіксували 87 057 летальних випадків. Від ускладнень за останній день померло 525 хворих.
Водночас побороти захворювання вдалося 2 995 727 українцям, за добу – 23 535 людям.
Загалом в Україні здійснили 15 962 709 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 45 544.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 1 418;
- Вінницька область – 568;
- Волинська область – 647;
- Дніпропетровська область – 682;
- Донецька область – 803;
- Житомирська область – 743;
- Закарпатська область – 496;
- Запорізька область – 709;
- Івано-Франківська область – 623;
- Київська область – 640;
- Кіровоградська область – 183;
- Луганська область – 169;
- Львівська область – 729;
- Миколаївська область – 424;
- Одеська область – 418;
- Полтавська область – 677;
- Рівненська область – 461;
- Сумська область – 371;
- Тернопільська область – 310;
- Харківська область – 501;
- Херсонська область – 150;
- Хмельницька область – 594;
- Черкаська область – 493;
- Чернівецька область – 164;
- Чернігівська область – 558.
Вакцинація від Covid-19
За минулу добу, 1 грудня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 210 869 людей. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, отримали дві дози – 11 415 141 людина.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 1 грудня, в Україні зафіксували 11 960 випадків Covid-19. Одужати вдалося 26 160 пацієнтам, а померло – 557 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.