В Україні станом на 2 грудня підтвердили 3 463 872 випадки коронавірусу, а за добу – 13 531. З них 1 346 дітей та 240 медпрацівників.

З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 3 003 пацієнти.

За весь час пандемії Covid-19 у країні зафіксували 87 057 летальних випадків. Від ускладнень за останній день померло 525 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 995 727 українцям, за добу – 23 535 людям.

Загалом в Україні здійснили 15 962 709 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 45 544.

Коронавірус у регіонах

м. Київ – 1 418;

Вінницька область – 568;

Волинська область – 647;

Дніпропетровська область – 682;

Донецька область – 803;

Житомирська область – 743;

Закарпатська область – 496;

Запорізька область – 709;

Івано-Франківська область – 623;

Київська область – 640;

Кіровоградська область – 183;

Луганська область – 169;

Львівська область – 729;

Миколаївська область – 424;

Одеська область – 418;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 461;

Сумська область – 371;

Тернопільська область – 310;

Харківська область – 501;

Херсонська область – 150;

Хмельницька область – 594;

Черкаська область – 493;

Чернівецька область – 164;

Чернігівська область – 558.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 1 грудня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 210 869 людей. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, отримали дві дози – 11 415 141 людина.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 1 грудня, в Україні зафіксували 11 960 випадків Covid-19. Одужати вдалося 26 160 пацієнтам, а померло – 557 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.