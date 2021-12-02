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В Україні за добу підтвердили 13 531 новий випадок Covid-19

2 Грудня 2021, 08:11
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
В Україні за добу підтвердили 13 531 новий випадок Covid-19
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 2 грудня підтвердили 3 463 872 випадки коронавірусу, а за добу –  13 531. З них 1 346 дітей та 240 медпрацівників.

З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 3 003 пацієнти.

За весь час пандемії Covid-19 у країні зафіксували 87 057 летальних випадків. Від ускладнень за останній день померло 525 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 995 727 українцям, за добу – 23 535 людям.

Загалом в Україні здійснили 15 962 709 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 45 544.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 1 418;
  • Вінницька область – 568;
  • Волинська область – 647;
  • Дніпропетровська область – 682;
  • Донецька область – 803;
  • Житомирська область – 743;
  • Закарпатська область – 496;
  • Запорізька область – 709;
  • Івано-Франківська область – 623;
  • Київська область – 640;
  • Кіровоградська область – 183;
  • Луганська область – 169;
  • Львівська область – 729;
  • Миколаївська область – 424;
  • Одеська область – 418;
  • Полтавська область – 677;
  • Рівненська область – 461;
  • Сумська область – 371;
  • Тернопільська область – 310;
  • Харківська область – 501;
  • Херсонська область – 150;
  • Хмельницька область – 594;
  • Черкаська область – 493;
  • Чернівецька область – 164;
  • Чернігівська область – 558.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 1 грудня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 210 869 людей. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, отримали дві дози – 11 415 141 людина.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 1 грудня, в Україні зафіксували 11 960 випадків Covid-19. Одужати вдалося 26 160 пацієнтам, а померло –  557 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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