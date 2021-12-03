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В Украине за сутки зафиксировали 13 777 новых случаев Covid-19

3 декабря 2021, 08:12
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 3 декабря подтвердили 3 477 649 случаев коронавируса, а за сутки – 13 777. Среди них 1 279 детей и 222 медработника.

С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 2 992 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в стране зафиксировали 87 566 летальных исходов. От осложнений за последний день умерло 509 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 3 018 620 украинцам, за сутки – 22 893 людям.

Всего в Украине осуществили 16 009 215 тестирований методом ПЦР, а в течение суток — 93 500.

Коронавирус в регионах

  • г. Киев — 1 376;
  • Винницкая область — 573;
  • Волынская область — 669;
  • Днепропетровская область — 920;
  • Донецкая область — 751;
  • Житомирская область — 562;
  • Закарпатская область — 536;
  • Запорожская область — 676;
  • Ивано-Франковская область – 283;
  • Киевская область — 676;
  • Кировоградская область — 151;
  • Луганская область – 154;
  • Львовская область — 714;
  • Николаевская область — 437;
  • Одесская область — 862;
  • Полтавская область — 685;
  • Ровенская область — 501;
  • Сумская область — 476;
  • Тернопольская область — 329;
  • Харьковская область — 555;
  • Херсонская область — 182;
  • Хмельницкая область — 542;
  • Черкасская область — 569;
  • Черновицкая область – 216;
  • Черниговская область — 382.

Вакцинация от Covid-19

За минувшие сутки, 2 декабря, в Украине вакцинировались от коронавируса 206 710 человек. Одну дозу получили 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 людей, получили две дозы – 11 549 490 человек.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировали 13 531 случай Covid-19. Выздороветь удалось 23 535 пациентам, а умерло – 525 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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