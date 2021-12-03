В Украине по состоянию на 3 декабря подтвердили 3 477 649 случаев коронавируса, а за сутки – 13 777. Среди них 1 279 детей и 222 медработника.

С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 2 992 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в стране зафиксировали 87 566 летальных исходов. От осложнений за последний день умерло 509 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 3 018 620 украинцам, за сутки – 22 893 людям.

Всего в Украине осуществили 16 009 215 тестирований методом ПЦР, а в течение суток — 93 500.

Коронавирус в регионах

г. Киев — 1 376;

Винницкая область — 573;

Волынская область — 669;

Днепропетровская область — 920;

Донецкая область — 751;

Житомирская область — 562;

Закарпатская область — 536;

Запорожская область — 676;

Ивано-Франковская область – 283;

Киевская область — 676;

Кировоградская область — 151;

Луганская область – 154;

Львовская область — 714;

Николаевская область — 437;

Одесская область — 862;

Полтавская область — 685;

Ровенская область — 501;

Сумская область — 476;

Тернопольская область — 329;

Харьковская область — 555;

Херсонская область — 182;

Хмельницкая область — 542;

Черкасская область — 569;

Черновицкая область – 216;

Черниговская область — 382.

Вакцинация от Covid-19

За минувшие сутки, 2 декабря, в Украине вакцинировались от коронавируса 206 710 человек. Одну дозу получили 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 людей, получили две дозы – 11 549 490 человек.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировали 13 531 случай Covid-19. Выздороветь удалось 23 535 пациентам, а умерло – 525 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.