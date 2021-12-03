В Украине по состоянию на 3 декабря подтвердили 3 477 649 случаев коронавируса, а за сутки – 13 777. Среди них 1 279 детей и 222 медработника.
С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 2 992 пациента.
За все время пандемии Covid-19 в стране зафиксировали 87 566 летальных исходов. От осложнений за последний день умерло 509 больных.
В то же время побороть заболевание удалось 3 018 620 украинцам, за сутки – 22 893 людям.
Всего в Украине осуществили 16 009 215 тестирований методом ПЦР, а в течение суток — 93 500.
Коронавирус в регионах
- г. Киев — 1 376;
- Винницкая область — 573;
- Волынская область — 669;
- Днепропетровская область — 920;
- Донецкая область — 751;
- Житомирская область — 562;
- Закарпатская область — 536;
- Запорожская область — 676;
- Ивано-Франковская область – 283;
- Киевская область — 676;
- Кировоградская область — 151;
- Луганская область – 154;
- Львовская область — 714;
- Николаевская область — 437;
- Одесская область — 862;
- Полтавская область — 685;
- Ровенская область — 501;
- Сумская область — 476;
- Тернопольская область — 329;
- Харьковская область — 555;
- Херсонская область — 182;
- Хмельницкая область — 542;
- Черкасская область — 569;
- Черновицкая область – 216;
- Черниговская область — 382.
Вакцинация от Covid-19
За минувшие сутки, 2 декабря, в Украине вакцинировались от коронавируса 206 710 человек. Одну дозу получили 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 людей, получили две дозы – 11 549 490 человек.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировали 13 531 случай Covid-19. Выздороветь удалось 23 535 пациентам, а умерло – 525 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.