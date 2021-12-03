В Україні станом на 3 грудня підтвердили 3 477 649 випадків коронавірусу, а за добу – 13 777. Серед них 1 279 дітей та 222 медпрацівники.

З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 2 992 пацієнти.

За весь час пандемії Covid-19 у країні зафіксували 87 566 летальних випадків. Від ускладнень за останній день померло 509 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 3 018 620 українцям, за добу – 22 893 людям.

Загалом в Україні здійснили 16 009 215 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 93 500.

Зазначимо, що зараз сайт МОЗ зараз не працює. Тому інформація щодо кількості нових випадків коронавірусу у регіонах буде доступна пізніше.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 2 грудня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 206 710 людей. Одну дозу отримали 70 581 людина, повністю імунізовані – 136 129 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068 людей, отримали дві дози – 11 549 490 людей.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 2 грудня, в Україні зафіксували 13 531 випадок Covid-19. Одужати вдалося 23 535 пацієнтам, а померло – 525 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.