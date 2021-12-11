По состоянию на 11 декабря 2021 года в Украине было выявлено 3 553 817 случаев коронавируса. За прошедшие сутки зафиксировали – 10 133.

Среди них – 991 ребенок и 199 медработников.

В течение пандемии вирус унес жизни 290 789 украинцев, за сутки зафиксировано – 446 летальных исходов.

В то же время выздоровело в общей сложности 3 184 287 человек, а за минувшие сутки – 25 861 граждан.

За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестирований – 16 274 905.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 14087749 человек, из них первую дозу — 14087747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12364798 человек.

Всего сделано 26 452 547 прививок.

Статистика в регионах:

г. Киев – 1203;

Винницкая область – 378;

Волынская область – 573;

Днепропетровская область – 566;

Донецкая область – 571;

Житомирская область – 214;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 513;

Ивано-Франковская область – 252;

Киевская область – 567;

Кировоградская область – 162;

Луганская область – 115;

Львовская область – 581;

Николаевская область – 323;

Одесская область – 697;

Полтавская область – 597;

Ровенская область – 323;

Сумская область – 309;

Тернопольская область – 172;

Харьковская область – 328;

Херсонская область – 94;

Хмельницкая область – 274;

Черкасская область – 597;

Черновицкая область – 115;

Черниговская область – 280.

Источник: МОЗ