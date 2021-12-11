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В Украине за минувшие сутки обнаружили 10 133 новых случаев Covid-19

11 декабря 2021, 08:15
Марта Бондаренко редактор ленты
коронавірус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 11 декабря 2021 года в Украине было выявлено 3 553 817 случаев коронавируса. За прошедшие сутки зафиксировали – 10 133.

Среди них – 991 ребенок и 199 медработников.

В течение пандемии вирус унес жизни 290 789 украинцев, за сутки зафиксировано – 446 летальных исходов.

В то же время выздоровело в общей сложности 3 184 287 человек, а за минувшие сутки – 25 861 граждан.

За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестирований – 16 274 905.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 14087749 человек, из них первую дозу — 14087747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12364798 человек.

Всего сделано 26 452 547 прививок.

Статистика в регионах:

  • г. Киев – 1203;
  • Винницкая область – 378;
  • Волынская область – 573;
  • Днепропетровская область – 566;
  • Донецкая область – 571;
  • Житомирская область – 214;
  • Закарпатская область – 329;
  • Запорожская область – 513;
  • Ивано-Франковская область – 252;
  • Киевская область – 567;
  • Кировоградская область – 162;
  • Луганская область – 115;
  • Львовская область – 581;
  • Николаевская область – 323;
  • Одесская область – 697;
  • Полтавская область – 597;
  • Ровенская область – 323;
  • Сумская область – 309;
  • Тернопольская область – 172;
  • Харьковская область – 328;
  • Херсонская область – 94;
  • Хмельницкая область – 274;
  • Черкасская область – 597;
  • Черновицкая область – 115;
  • Черниговская область – 280.
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Источник: МОЗ

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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