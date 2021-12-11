По состоянию на 11 декабря 2021 года в Украине было выявлено 3 553 817 случаев коронавируса. За прошедшие сутки зафиксировали – 10 133.
Среди них – 991 ребенок и 199 медработников.
В течение пандемии вирус унес жизни 290 789 украинцев, за сутки зафиксировано – 446 летальных исходов.
В то же время выздоровело в общей сложности 3 184 287 человек, а за минувшие сутки – 25 861 граждан.
За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестирований – 16 274 905.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 14087749 человек, из них первую дозу — 14087747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12364798 человек.
Всего сделано 26 452 547 прививок.
Статистика в регионах:
- г. Киев – 1203;
- Винницкая область – 378;
- Волынская область – 573;
- Днепропетровская область – 566;
- Донецкая область – 571;
- Житомирская область – 214;
- Закарпатская область – 329;
- Запорожская область – 513;
- Ивано-Франковская область – 252;
- Киевская область – 567;
- Кировоградская область – 162;
- Луганская область – 115;
- Львовская область – 581;
- Николаевская область – 323;
- Одесская область – 697;
- Полтавская область – 597;
- Ровенская область – 323;
- Сумская область – 309;
- Тернопольская область – 172;
- Харьковская область – 328;
- Херсонская область – 94;
- Хмельницкая область – 274;
- Черкасская область – 597;
- Черновицкая область – 115;
- Черниговская область – 280.
Источник: МОЗ