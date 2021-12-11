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В Україні за минулу добу виявили 10 133 нові випадки Covid-19

11 Грудня 2021, 08:15
Марта Бондаренко редакторка стрічки
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Станом на 11 грудня 2021 року в Україні виявили 3 553 817 випадків коронавірусу. За минулу добу зафіксували – 10 133.

Серед них – 991 дитина та 199 медпрацівників.

Протягом пандемії вірус забрав життя 290 789 українців, за добу зафіксовано – 446 летальних випадків.

Водночас одужало загалом 3 184 287 осіб, а за минулу добу – 25 861 громадян.

За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 16 274 905.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 14 087 749 людей, з них першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей.

Всього зроблено 26 452 547 щеплень.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 1203;
  • Вінницька область – 378;
  • Волинська область – 573;
  • Дніпропетровська область – 566;
  • Донецька область – 571;
  • Житомирська область – 214;
  • Закарпатська область – 329;
  • Запорізька область – 513;
  • Івано-Франківська область – 252;
  • Київська область – 567;
  • Кіровоградська область – 162;
  • Луганська область – 115;
  • Львівська область – 581;
  • Миколаївська область – 323;
  • Одеська область – 697;
  • Полтавська область – 597;
  • Рівненська область – 323;
  • Сумська область – 309;
  • Тернопільська область – 172;
  • Харківська область – 328;
  • Херсонська область – 94;
  • Хмельницька область – 274;
  • Черкаська область – 597;
  • Чернівецька область – 115;
  • Чернігівська область – 280.
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Джерело: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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