Станом на 11 грудня 2021 року в Україні виявили 3 553 817 випадків коронавірусу. За минулу добу зафіксували – 10 133.

Серед них – 991 дитина та 199 медпрацівників.

Протягом пандемії вірус забрав життя 290 789 українців, за добу зафіксовано – 446 летальних випадків.

Водночас одужало загалом 3 184 287 осіб, а за минулу добу – 25 861 громадян.

За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 16 274 905.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 14 087 749 людей, з них першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей.

Всього зроблено 26 452 547 щеплень.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 1203;

Вінницька область – 378;

Волинська область – 573;

Дніпропетровська область – 566;

Донецька область – 571;

Житомирська область – 214;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 513;

Івано-Франківська область – 252;

Київська область – 567;

Кіровоградська область – 162;

Луганська область – 115;

Львівська область – 581;

Миколаївська область – 323;

Одеська область – 697;

Полтавська область – 597;

Рівненська область – 323;

Сумська область – 309;

Тернопільська область – 172;

Харківська область – 328;

Херсонська область – 94;

Хмельницька область – 274;

Черкаська область – 597;

Чернівецька область – 115;

Чернігівська область – 280.

Джерело: МОЗ