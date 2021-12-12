По состоянию на 12 декабря 2021 года в Украине было выявлено 3 559 092 случаев коронавируса. За прошедшие сутки зафиксировали – 5 275.
Среди них – 526 детей и 53 медработника.
В течение пандемии вирус унес жизни 91 027 украинцев, за сутки зафиксировано – 238 летальных исходов.
В то же время выздоровело в общей сложности 3 184 287 человек, а за минувшие сутки – 25 861 граждан.
За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестирование – 16 274 905.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 14087749 человек, из них первую дозу – 14087747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12364798 человек.
Всего сделано 26 452 547 прививок.
Статистика в регионах:
г. Киев – 1203;
Винницкая область – 378;
Волынская область – 573;
Днепропетровская область – 566;
Донецкая область – 571;
Житомирская область – 214;
Закарпатская область – 329;
Запорожская область – 513;
Ивано-Франковская область – 252;
Киевская область – 567;
Кировоградская область – 162;
Луганская область – 115;
Львовская область – 581;
Николаевская область – 323;
Одесская область – 697;
Полтавская область – 597;
Ровенская область – 323;
Сумская область – 309;
Тернопольская область – 172;
Харьковская область – 328;
Херсонская область – 94;
Хмельницкая область – 274;
Черкасская область – 597;
Черновицкая область – 115;
Черниговская область – 280.
Источник: МОЗ