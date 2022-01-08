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В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 3 195 новых случаев Covid-19

8 января 2022, 08:50
Марта Бондаренко редактор ленты
коронавірус,
Источник: Depositphotos

В Украине за минувшие сутки, 7 января, зафиксировали 3195 новых случаев Covid-19. Заболели: 151 ребенок и 37 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 752 человек;
  • летальных исходов – 76;
  • выздоровело – 1 942 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 699 663 человека;
  • выздоровело – 3 508 451 человек;
  • летальных исходов – 97 164;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 943 946.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 291;
  • Винницкая область – 164;
  • Волынская область – 47;
  • Днепропетровская область – 112;
  • Донецкая область – 36;
  • Житомирская область – 217;
  • Закарпатская область – 108;
  • Запорожская область – 18;
  • Ивано-Франковская область – 243;
  • Киевская область – 143;
  • Кировоградская область – 47;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 296;
  • Николаевская область – 84;
  • Одесская область – 197;
  • Полтавская область – 97;
  • Ровенская область – 98;
  • Сумская область – 185;
  • Тернопольская область – 141;
  • Харьковская область – 241;
  • Херсонская область – 1;
  • Хмельницкая область – 173;
  • Черкасская область – 54;
  • Черновицкая область – 91;
  • Черниговская область – 102.

С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили первую дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.

Следует отметить, что 7 января центры и пункты вакцинации были закрыты, однако уже сегодня, 8 января, они начнут работу по обычному графику.

В Украине за 6 января зафиксировано 7 177 новых случаев Covid-19. Заболели 364 ребенка и 203 медработника.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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