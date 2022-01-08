В Украине за минувшие сутки, 7 января, зафиксировали 3195 новых случаев Covid-19. Заболели: 151 ребенок и 37 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 752 человек;
- летальных исходов – 76;
- выздоровело – 1 942 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 699 663 человека;
- выздоровело – 3 508 451 человек;
- летальных исходов – 97 164;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 943 946.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 291;
- Винницкая область – 164;
- Волынская область – 47;
- Днепропетровская область – 112;
- Донецкая область – 36;
- Житомирская область – 217;
- Закарпатская область – 108;
- Запорожская область – 18;
- Ивано-Франковская область – 243;
- Киевская область – 143;
- Кировоградская область – 47;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 296;
- Николаевская область – 84;
- Одесская область – 197;
- Полтавская область – 97;
- Ровенская область – 98;
- Сумская область – 185;
- Тернопольская область – 141;
- Харьковская область – 241;
- Херсонская область – 1;
- Хмельницкая область – 173;
- Черкасская область – 54;
- Черновицкая область – 91;
- Черниговская область – 102.
С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили первую дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.
Следует отметить, что 7 января центры и пункты вакцинации были закрыты, однако уже сегодня, 8 января, они начнут работу по обычному графику.
В Украине за 6 января зафиксировано 7 177 новых случаев Covid-19. Заболели 364 ребенка и 203 медработника.