В Украине за минувшие сутки, 7 января, зафиксировали 3195 новых случаев Covid-19. Заболели: 151 ребенок и 37 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 752 человек;

летальных исходов – 76;

выздоровело – 1 942 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 699 663 человека;

выздоровело – 3 508 451 человек;

летальных исходов – 97 164;

проведено ПЦР-тестирование – 16 943 946.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 291;

Винницкая область – 164;

Волынская область – 47;

Днепропетровская область – 112;

Донецкая область – 36;

Житомирская область – 217;

Закарпатская область – 108;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 243;

Киевская область – 143;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 9;

Львовская область – 296;

Николаевская область – 84;

Одесская область – 197;

Полтавская область – 97;

Ровенская область – 98;

Сумская область – 185;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 241;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 173;

Черкасская область – 54;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 102.

С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили первую дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.

Следует отметить, что 7 января центры и пункты вакцинации были закрыты, однако уже сегодня, 8 января, они начнут работу по обычному графику.

В Украине за 6 января зафиксировано 7 177 новых случаев Covid-19. Заболели 364 ребенка и 203 медработника.