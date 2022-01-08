В Україні за минулу добу, 7 січня, зафіксували 3 195 нових випадків Covid-19. Захворіло: 151 дитина та 37 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 752 осіб;
- летальних випадків – 76;
- одужало – 1 942 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 699 663 особи;
- одужало – 3 508 451 особа;
- летальних випадків – 97 164;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 943 946.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 291;
- Вінницька область – 164;
- Волинська область – 47;
- Дніпропетровська область – 112;
- Донецька область – 36;
- Житомирська область – 217;
- Закарпатська область – 108;
- Запорізька область – 18;
- Івано-Франківська область – 243;
- Київська область – 143;
- Кіровоградська область – 47;
- Луганська область – 9;
- Львівська область – 296;
- Миколаївська область – 84;
- Одеська область – 197;
- Полтавська область – 97;
- Рівненська область – 98;
- Сумська область – 185;
- Тернопільська область – 141;
- Харківська область – 241;
- Херсонська область – 1;
- Хмельницька область – 173;
- Черкаська область – 54;
- Чернівецька область – 91;
- Чернігівська область – 102.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.
Варто зазначити, що 7 січня центри та пункти вакцинації були закриті, проте вже сьогодні, 8 січня, вони почнуть роботу за звичайним графіком.
В Україні за 6 січня зафіксовано 7 177 нових випадків Covid-19. Захворіли 364 дитини та 203 медпрацівники.