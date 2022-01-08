В Україні за минулу добу, 7 січня, зафіксували 3 195 нових випадків Covid-19. Захворіло: 151 дитина та 37 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 752 осіб;

летальних випадків – 76;

одужало – 1 942 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 699 663 особи;

одужало – 3 508 451 особа;

летальних випадків – 97 164;

проведено ПЛР-тестувань – 16 943 946.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 291;

Вінницька область – 164;

Волинська область – 47;

Дніпропетровська область – 112;

Донецька область – 36;

Житомирська область – 217;

Закарпатська область – 108;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 243;

Київська область – 143;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 9;

Львівська область – 296;

Миколаївська область – 84;

Одеська область – 197;

Полтавська область – 97;

Рівненська область – 98;

Сумська область – 185;

Тернопільська область – 141;

Харківська область – 241;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 173;

Черкаська область – 54;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 102.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Варто зазначити, що 7 січня центри та пункти вакцинації були закриті, проте вже сьогодні, 8 січня, вони почнуть роботу за звичайним графіком.

В Україні за 6 січня зафіксовано 7 177 нових випадків Covid-19. Захворіли 364 дитини та 203 медпрацівники.