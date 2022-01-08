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В Україні за минулу добу зареєстрували 3 195 нових випадків Covid-19

8 Січня 2022, 08:50
Марта Бондаренко редакторка стрічки
коронавірус,
Джерело: Depositphotos

В Україні за минулу добу, 7 січня, зафіксували 3 195 нових випадків Covid-19. Захворіло: 151 дитина та 37 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 752 осіб;
  • летальних випадків – 76;
  • одужало – 1 942 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 699 663 особи;
  • одужало – 3 508 451 особа;
  • летальних випадків – 97 164;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 943 946.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 291;
  • Вінницька область – 164;
  • Волинська область – 47;
  • Дніпропетровська область – 112;
  • Донецька область – 36;
  • Житомирська область – 217;
  • Закарпатська область – 108;
  • Запорізька область – 18;
  • Івано-Франківська область – 243;
  • Київська область – 143;
  • Кіровоградська область – 47;
  • Луганська область – 9;
  • Львівська область – 296;
  • Миколаївська область – 84;
  • Одеська область – 197;
  • Полтавська область – 97;
  • Рівненська область – 98;
  • Сумська область – 185;
  • Тернопільська область – 141;
  • Харківська область – 241;
  • Херсонська область – 1;
  • Хмельницька область – 173;
  • Черкаська область – 54;
  • Чернівецька область – 91;
  • Чернігівська область – 102.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Варто зазначити, що 7 січня центри та пункти вакцинації були закриті, проте вже сьогодні, 8 січня, вони почнуть роботу за звичайним графіком.

В Україні за 6 січня зафіксовано 7 177 нових випадків Covid-19. Захворіли 364 дитини та 203 медпрацівники.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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