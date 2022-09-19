В Украине зафиксировали второй за месяц случай оспы обезьян

По состоянию на 19 сентября, в Украине зафиксировали второй случай оспы обезьян.

– В настоящее время пациент госпитализирован со следующими симптомами: повышенная температура, сыпь на лице, полости рта, руках, — говорится в сообщении Минздрава.

Пациент рассказал, что сыпь на теле заметил еще в конце августа. В то же время к врачу обратился всего несколько дней назад. В Минздраве отметили, что нельзя медлить. Если человек заметил симптомы, похожие на оспу обезьян, нужно срочно обращаться к медикам и находиться на самоизоляции.

Первый случай оспы обезьян в Украине зарегистрировали 15 сентября. По предварительной информации, первое и второе проявление оспы обезьян не связаны между собой.