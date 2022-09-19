В Україні зафіксували другий за місяць випадок віспи мавп

Станом на 19 вересня в Україні зафіксували другий випадок віспи мавп.

– Наразі пацієнта госпіталізували з такими симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Пацієнт розповів, що висип на тілі помітив ще наприкінці серпня. Водночас до лікаря звернувся лише декілька днів тому. У МОЗ наголосили, що не можна зволікати. Якщо людина помітила симптоми, схожі до віспи мавп, потрібно терміново звертатися до медиків та перебувати на самоізоляції.

Нагадаємо, що перший випадок віспи мавп в Україні зареєстрували 15 вересня. За попередньою інформацією, перший та другий вияв віспи мавп не пов’язані між собою.