Во всех областях Украины улучшается ситуация с заболеваемостью и снижается количество госпитализаций больных коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 24 ноября.

— Мы фиксируем спад недельного количества госпитализаций больных коронавирусной болезнью в каждой области. С понедельника занятость коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше индикаторного показателя красного уровня эпидемической опасности — 65%. До этого такой показатель последний раз у нас был 30 сентября, — отметил он.

По словам министра, все больницы, которые оказывают помощь больным коронавирусом, в полном объеме обеспечены кислородом. Сейчас в Украине работают 26 предприятий, которые производят ориентировочный суммарный объем кислорода для больниц в размере 436 тонн в сутки.

С января 2021 года по 24 ноября в медицинских учреждениях использовали 2 458 700 тонн жидкого и газообразного кислорода. Это позволило обеспечить лечение 496 391 пациента.

Сейчас в красной зоне Украины находится 18 областей и город Киев. В то же время в оранжевой зоне уже четыре области: Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.

В Украине уровень госпитализаций Covid-больных сейчас составляет 62,5 на 100 тыс. населения (при норме меньше 60 на 100 тыс.). Ни в одном регионе страны не превышен уровень загруженности коек с кислородом для больных коронавирусом.