В усіх областях Україні покращується ситуація із захворюваністю та знижується кількість госпіталізацій хворих на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 24 листопада.

– Ми фіксуємо спад тижневої кількості госпіталізацій хворих коронавірусною хворобою у кожній області. З понеділка зайнятість ліжок з киснем у кожному із регіонів вже є меншою за індикаторний показник червоного рівня епідемічної небезпеки – 65%. До цього такий показник востаннє в нас був 30 вересня, – зазначив він.

За словами міністра, усі лікарні, які надають допомогу хворим на коронавірус, в повному обсязі забезпечені киснем. Нині в Україні працюють 26 підприємств, які виробляють орієнтовний сумарний об’єм кисню для лікарень у розмірі 436 тонн на добу.

З січня 2021 року 2021 року до 24 листопада у медичних закладах використали 2 458 700 тонн рідкого та газоподібного кисню. Це дозволило забезпечити лікування 496 391 пацієнта.

Нині у червоній зоні Україні перебуває 18 областей та місто Київ. Водночас у помаранчевій зоні вже чотири області: Закарпатська, Полтавська, Харківська та Чернівецька.

В Україні рівень госпіталізацій Covid-хворих зараз становить 62,5 на 100 тис. населення (за норми менше ніж 60 на 100 тис.). У жодному регіоні країни не перевищений рівень завантаженості ліжок з киснем для хворих на коронавірус.