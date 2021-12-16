Высший пилотаж кардиохирургического мастерства продемонстрировали японские медики из Национального центра здоровья и развития ребенка. В рамках профильного исследования они прооперировали порок сердца у плода прямо в материнской утробе.

Хирургическое вмешательство было проведено в июле 2021 года. На то время женщина находилась на 25 неделе беременности.

Тяжелый порок сердца у плода был выявлен ходе профилактического обследования беременной. Речь шла о стенозе аортального клапана, который препятствовал нормальному формированию сердечной мышцы.

Чтобы исправить этот дефект, хирурги ввели в сердце плода через брюшную полость матери специальную игловидную трубку, в которую затем вставили надувной катетер, чтобы расширить отверстие клапана. Эта манипуляция позволила увеличить поток крови, поступающей в сердце.

Как сообщается, ребенок благополучно родился в положенный срок, в октябре, и находится в хорошем состоянии. Это был первый в стране случай внутриутробного лечения аортального стеноза.

Источник: NHK