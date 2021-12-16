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В утробі матері: в Японії прооперували ваду серця ще ненародженому немовляті

16 Грудня 2021, 11:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
япония
Джерело: Depositphotos

Вищий пілотаж кардіохірургічної майстерності продемонстрували японські медики з Національного центру здоров’я та розвитку дитини. В рамках профільного дослідження вони прооперували ваду серця у плода просто в материнській утробі.

Хірургічне втручання здійснили в липні 2021 року. На той час жінка перебувала на 25 тижні вагітності.

Важка вада серця у плода була виявлена під час профілактичного обстеження вагітної. Йшлося про стеноз аортального клапана, який перешкоджав нормальному формуванню серцевого м’яза.

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Щоб виправити цей дефект, хірурги ввели в серце плоду через черевну порожнину матері спеціальну голкоподібну трубку, в яку потім вставили надувний катетер, щоб розширити отвір клапана. Ця маніпуляція дозволила збільшити потік крові, що надходить у серце.

Як повідомляється, дитина благополучно і своєчасно народилася в жовтні й перебуває в гарному стані. Це був перший у країні випадок внутрішньоутробного лікування аортального стенозу.

Джерело: NHK

Теги
вагітність , Операція , Серце , Японія
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