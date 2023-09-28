В Областном клиническом центре нейрохирургии и неврологии города Ужгород впервые успешно выполнили трансплантацию сердца от посмертного донора.

Родственники уже умершей 44-летней пациентки больницы дали разрешение на забор органов для трансплантации сразу после смерти.

Врачи Областного клинического центра нейрохирургии и неврологии, после констатации смерти мозга пациентки, сразу связались с командой врачей Первого территориального медицинского объединения города Львова, которые позже прибыли вместе с больным.

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Трансплантация сердца состоялась сразу после забора органа, поскольку сердце “живет” вне организма до 3-4 часов.

Кроме сердца, также были пригодны к трансплантации печень и почки, которые были транспортированы во Львов для пересадки.

Весь процесс забора органов и трансплантации длился около 6 часов.

Источник: Областной клинический центр нейрохирургии и неврологии города Ужгород