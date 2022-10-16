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Вакцина против рака может быть доступна до 2030 года

16 октября 2022, 19:07
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцина
Источник: Depositphotos

Ученые заявляют, что успех вакцины Pfizer/BioNTech против Covid-19, безусловно, ускорит разработку вакцины против рака.

Профессоры Угур Сахин и Озлем Туречи, работающие над новаторскими и адаптированными методами иммунотерапии рака, признали, что пандемия Covid-19 ускорила использование технологии в реальной жизни. Обычные вакцины используют ослабленные формы вируса, в то время как мРНК использует только генетический код вируса.

При введении вакцины мРНК создаются антигены, которые затем распознаются иммунным ответом, подготавливающим организм к борьбе с болезнью.

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В воскресном интервью BBC профессор Шахин сказал, что вакцина против рака может появиться до 2030 года.

— Мы научились лучше и быстрее производить вакцины, — сказала профессор Туречи. – Мы наблюдали многих людей, как их иммунная система реагирует на мРНК.

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Она добавила, что это однозначно ускорит изготовление вакцины против рака. Но ученые, как всегда, колеблются сказать, что у нас будет лекарство от рака, но уже есть ряд прорывов, и они продолжают над ними работать.

Источник: EXPRESS 

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лікування Лечение рака
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