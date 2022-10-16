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Вакцина проти раку може бути доступною до 2030 року – вчені

16 Жовтня 2022, 19:07
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцина
Джерело: Depositphotos

Вчені заявляють, що успіх вакцини Pfizer/BioNTech проти Covid-19 безумовно прискорить розробку вакцини проти раку.

Професори Угур Сахін і Озлем Туречі, які працюють над новаторськими та адаптованими методами імунотерапії раку, визнали, що пандемія Covid-19 пришвидшила використання технології  у реальному житті. Звичайні вакцини використовують ослаблені форми вірусу, тоді як мРНК використовує лише генетичний код вірусу.

При введенні вакцини мРНК створюються антигени, які потім розпізнаються імунною відповіддю, що готує організм до боротьби з хворобою.

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В недільному інтерв’ю ВВС професор Шахін сказав, що вакцина проти раку може з’явитися до 2030 року.

– Ми навчилися краще та швидше виробляти вакцини, – сказала професорка Туречі. – Ми спостерігали багатьох людей, як їхня імунна система реагує на мРНК.

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Вона додала, що це однозначно прискорить виготовлення вакцини проти раку. Та вчені, як завжди, вагаються сказати, що у нас будуть ліки від раку, але вже є ряд проривів, і вони продовжують над ними працювати.

Джерело: EXPRESS 

Теги
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