В Украине ежегодно осенью начинается сезон гриппа, который длится до мая. Чтобы защититься от этого заболевания и избежать осложнений, можно вакцинироваться от гриппа у семейного врача.

Об этом сообщил руководитель Национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика во время брифинга 22 сентября. По его словам, сейчас украинцам необходимо вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа.

Промежуток между двумя прививками может составлять до двух недель.

— Если вы вакцинировались от коронавируса, то можете брать интервал в две недели для того, чтобы получить прививку от гриппа. Но в любом случае стоит обращать внимание на то, что вакцинация — это медицинская манипуляция, — отметил Заика.

Это означает, что направление на вакцинацию человек должен получить от врача. Согласно статистике, более 600 тыс. человек умирают от осложнений гриппа. Поэтому прививки в первую очередь рекомендуют беременным женщинам, людям пожилого возраста, детям от шести месяцев и людям с сопутствующими болезнями.

Он отметил, что если вы нуждаетесь в прививке от гриппа и Covid-19, то стоит обратиться к семейному врачу, чтобы посоветоваться и отработать график вакцинации.

Также не стоит забывать о рутинных прививках, ведь кроме коронавируса существуют и другие опасные для здоровья болезни, например, дифтерия, столбняк, корь, краснуха и прочее.

Заика подчеркнул, что вакцинация от коронавируса не может предотвратить грипп и наоборот.

Кроме того, прививка от гриппа не может защитить организм от других видов вируса, которые также активно распространяются в Украине. Поэтому людям стоит придерживаться всех необходимых противоэпидемических мер, чтобы уберечься от болезней.

В этом году в Украине будут доступны три вакцины от гриппа:

Инфлювак Тетра: вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная, поверхностный антиген, инактивированная, Нидерланды.

Джиси Флю Квадривалент / GC FLU QUADRIVALENT: вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный), Корея.

Ваксигрипп Тетра / VAXIGRIP TETRA: сплит-вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная, инактивированная, Франция.

Прививка от гриппа снижает риск смерти в результате болезни на 80%, а вероятность тяжелого течения заболевания и осложнений на 60%. Подробнее о вакцинации от гриппа в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦОЗ