Черниговские специалисты экстренной помощи во время активных боевых действий в феврале и марте смело удерживали медицинский фронт. 42 дня им приходилось работать в сложнейших условиях.

Опытом поделилась заведующая учебно-тренировочным отделом Черниговского областного Центра ЭМД и врач по медицине неотложных состояний Екатерина Клепалова.

По ее словам, российские оккупанты начали обстреливать Чернигов уже на второй день войны, а 26 февраля снаряд попал в помещение станции ЭМП в городе, где располагалась диспетчерская 103. Из-за этого все медики переехали на другую станцию ​​ЭМД. Многие там и жили, потому что возвращаться было некуда.

— Что я сразу заметила – наши вчерашние студенты-медики повзрослели за считанные дни. Они мужественно выезжали во все вызовы под обстрелами, а кто оставался на станции, тот готовил для всех коллег еду. Представляете, разводили костер и варили на кирпичах супы, каши и даже борщ! Иногда я ловила себя на этой дикой мысли – на улице ХХІ век, а мы разводим костер и собираем талую воду, – говорит Екатерина Клепалова.

Уже 25 февраля они забирали в госпиталь военного с судорогами. Тогда медики оказались в эпицентре вражеских обстрелов, и им впервые пришлось научиться действиям в таких условиях – упасть на землю и по возможности добраться до ближайшего безопасного места.

— Что мне лично было труднее всего? Наверное, когда мы выезжали за нашими военными. Совсем юные ребята, молодые мужчины – все такие красавцы, мужественные, храбрые… И когда ты смотришь им в глаза и как врач понимаешь, что травмы несовместимы с жизнью, сердце кровью обливается, – добавляет она.

В апреле оккупанты отступили от Чернигова, и город начинает оживать, но медики экстренки до сих пор не могут привыкнуть к выездам без обстрелов.

Источник: Всеукраинский совет реанимации

Фото: Всеукраинский совет реанимации