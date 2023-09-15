В Киеве в клинической больнице Феофания проходит лечение старшая медсестра Херсонской больницы. Женщина получила тяжелые ранения после ракетной атаки террористов по медучреждению 1 августа.

— В тот день были разрушены два этажа больницы. Погиб молодой врач, у которого был первый рабочий день после интернатуры. Еще у четырех медиков была диагностирована контузия, — говорится в сообщении Минздрава.

Наталья получила многочисленные травмы и находилась в тяжелом состоянии. После первой помощи ее срочно доставили в Киев, в клиническую больницу Феофания где несколько дней продолжались операции.

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Через месяц Наталью ждет последняя операция на челюсти, а потом предстоит долгий путь реабилитации.

— Я тот день вообще не помню. Это же Херсон, там нет воздушных тревог, потому что постоянные прилеты. Когда попало, врач молодой погиб. Рядом стояла еще одна медсестра, получившая контузию, но уже на следующий день вышла на работу, — рассказала медсестра.

Сама Наталья с мужем — из Чернобаевки. Он поддерживает ее все время.

Женщина вспоминает, что в начале полномасштабной войны, 28 февраля, она вступила на дежурство, а 1 марта Херсон уже закрыли. Мужа не пустили в город, он смог ее вывезти только через четыре дня.

Наталья говорит, что они с мужем не хотели никуда уезжать, это была их принципиальная позиция. Потому что это — их земля, и не было бы что освобождать, если бы все поехали.

После освобождения Херсона Наталья продолжила работу старшей медсестрой в больнице.

Фото: Минздрав Украины