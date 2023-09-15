У Києві, в клінічній лікарні Феофанія, проходить лікування старша медсестра Херсонської лікарні. Жінка дістала важкі поранення після ракетної атаки терористів по медзакладу 1 серпня.

– Того дня було зруйновано два поверхи лікарні. Загинув молодий лікар, у якого був перший робочий день після інтернатури. Ще в чотирьох медиків було діагностовано контузію, – ідеться в повідомленні МОЗ.

Наталя отримала численні травми і перебувала у важкому стані. Після першої допомоги її терміново доправили до Києва, до клінічної лікарні Феофанія, де кілька днів тривали операції.

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Через місяць на Наталю чекає остання операція на щелепі, а потім чекає довгий шлях реабілітації.

– Я того дня взагалі не пам’ятаю. Це ж Херсон, там немає повітряних тривог, бо постійні прильоти. Коли попало, лікар молодий загинув. Поруч стояла ще одна медсестра, яка отримала контузію, але вже наступного дня вийшла на роботу, – розповіла медсестра.

Сама Наталя з чоловіком – із Чорнобаївки. Він підтримує її весь час.

Жінка згадує, що на початку повномасштабної війни, 28 лютого, вона вступила на чергування, а 1 березня Херсон уже закрили. Чоловіка не пустили в місто, він зміг її вивезти тільки через чотири дні.

Наталя каже, що вони з чоловіком не хотіли нікуди їхати, це була їхня принципова позиція. Бо це – їхня земля, і не було б, що звільняти, якби всі поїхали.

Після звільнення Херсона Наталя продовжила роботу старшою медсестрою в лікарні.