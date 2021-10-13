В Украине профинансировали единовременные страховые выплаты для двух медицинских работников. Им установили группу инвалидности вследствие инфицирования острым профессиональным заболеванием Covid-19.

Об этом сообщили в Фонде социального страхования Украины. Общая сумма, которую выплатили медикам, составляет 1,48 млн грн.

Помощь в размере 794,5 тыс. грн должен получить семейный врач из Житомирской области. Ему установили II группу инвалидности. Также средства в размере 681 тыс. грн отправили заместителю главного врача из Житомирской области. Медику установили III группу инвалидности.

Страховые выплаты перечислили 13 октября за средства государственного бюджета в соответствии с Законом Украины О защите населения от инфекционных болезней. Средства поступят на счета медицинских работников в течение нескольких банковских дней.

По состоянию на 13 октября ФССУ профинансировал 43 единовременных страховых выплаты за средства государственного бюджета для медицинских работников, которым установили инвалидность из-за коронавируса.

Недавно в правительстве выделили дополнительные 205 млн грн на выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусом в Украине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это актуально, ведь сейчас возросла нагрузка на лабораторные центры. Также сейчас большая нагруженность в больницах.

Источник: Фонд социального страхования Украины