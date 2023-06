Камень, удаленный из почки 62-летнего отставного шриланкийского солдата, весил 800 г, а по величине — 13,37 см в длину и 10,55 см в ширину — был намного больше нормальной почки.

Доктор Кугадас Сутаршан, хирург, который сделал эту операцию в армейском госпитале Коломбо, сказал, что, несмотря на то, что огромный камень застрял в правой почке, все остальные органы пациента работали нормально.

No, this ISN’T an onion — it’s the world’s biggest ever kidney stone! https://t.co/hsuUB7W9FP via @MailOnline

— Ганна І. (@anni4ka2022) June 17, 2023