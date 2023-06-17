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Весил более 800 г: самый большой камень в истории медицины удалили из почки 62-летнего шриланкийца

17 июня 2023, 17:23
Валентина Андрейко журналіст
операція
Источник: Unsplash

Камень, удаленный из почки 62-летнего отставного шриланкийского солдата, весил  800 г, а по величине —  13,37 см в длину и 10,55 см в ширину — был намного больше нормальной почки.

Доктор Кугадас Сутаршан, хирург, который сделал эту операцию в армейском госпитале Коломбо, сказал, что, несмотря на то, что огромный камень застрял в правой почке, все остальные органы пациента работали нормально.

Этот монолит пришлось удалять через разрез, сделанный в лоханке почки.

Хирурги не сказали, причинял ли этот булыжник какую-либо боль 62-летнему Канистусу Кунге. Об этом можно только догадываться, ведь даже маленькие камушки могут вызывать мучительные страдания.

Предыдущий рекорд самого тяжелого камня в почках весом 616 г был установлен пакистанцем в 2008 году.

Стоит сказать, что примерно у половины всех больных после удаления камни в почках появятся снова в течение пяти лет.

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Источник и фото: DailyMail

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Операция Хірург Шри-Ланка
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