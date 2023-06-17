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Важив понад 800 г: найбільший камінь в історії медицини видалили з нирки 62-річного шріланкійця

17 Червня 2023, 17:23
Валентина Андрейко журналістка
операція
Джерело: Unsplash

Камінь, видалений із нирки 62-річного відставного шріланкійського солдата, важив 800 г, а за розміром – 13,37 см завдовжки і 10,55 см завширшки – був набагато більшим за нормальну нирку.

Доктор Кугадас Сутаршан, хірург, який зробив цю операцію в армійському госпіталі Коломбо, сказав, що, незважаючи на те, що величезний камінь застряг у правій нирці, всі інші органи пацієнта працювали нормально.

Цей моноліт довелося видаляти через розріз, зроблений у мисці нирки.

Хірурги не сказали, чи завдавав цей камінь якогось болю 62-річному Каністусу Кунге. Про це можна тільки здогадуватися, адже навіть маленькі камінчики можуть спричиняти болісні страждання.

Попередній рекорд найважчого каменю в нирках вагою 616 г був встановлений пакистанцем у 2008 році.

Варто сказати, що приблизно у половини всіх хворих після видалення камені в нирках з’являться знову протягом п’яти років.

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Джерело і фото: DailyMail

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Операція Хірург Шрі-Ланка
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