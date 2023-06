Камінь, видалений із нирки 62-річного відставного шріланкійського солдата, важив 800 г, а за розміром – 13,37 см завдовжки і 10,55 см завширшки – був набагато більшим за нормальну нирку.

Доктор Кугадас Сутаршан, хірург, який зробив цю операцію в армійському госпіталі Коломбо, сказав, що, незважаючи на те, що величезний камінь застряг у правій нирці, всі інші органи пацієнта працювали нормально.

