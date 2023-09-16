По данным исследования, опубликованным в издании Daily Mail, доктор Пунам Десаи отмечает опасность использования посуды с поцарапанным антипригарным покрытием из-за возможного выделения микропластика.

Эти микроскопические частицы могут попадать в пищу и организм человека.

Ученые отмечают, что некоторые микропластики содержат пер- и полифторированные вещества (ПФАС), известные также как форе-химикаты. Им свойственна высокая термостойкость, поэтому эти элементы используют в производстве кухонной посуды.

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Последние научные исследования подтверждают связь между ПФАС и различными серьезными проблемами со здоровьем, такими как рак, аутизм и бесплодие.

Исследование показало, что даже одна царапина на поверхности кастрюли или сковороды может привести к попаданию миллионов частиц микропластика в пищу.

В ходе исследования ученые использовали световые волны для измерения микроскопических частиц и обнаружили, что только одна 5-сантиметровая царапина на тефлоновой сковороде может выделять до 3 млн частиц микропластика.

Главной проблемой является то, что ПФАС накапливаются в организме через пищу, которую мы потребляем, и остаются там в течение длительного времени.

Эти химикаты выводятся из организма очень медленно, примерно 10 лет, и никогда не разрушаются в окружающей среде.