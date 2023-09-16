За даними дослідження, опублікованими у виданні Daily Mail, докторка Пунам Десаї наголошує на небезпеці використання посуду з подряпаним антипригарним покриттям через можливе виділення мікропластику.

Ці мікроскопічні частинки можуть потрапляти в їжу та організм людини.

Науковці зазначають, що деякі мікропластики містять пер- і поліфторовані речовини (ПФАС), відомі також як форе-хімікати. Їм властива висока термостійкості, тому ці елементи використовують у виробництві кухонного посуду.

Зараз дивляться

Останні наукові дослідження підтверджують зв’язок між ПФАС і різними серйозними проблемами зі здоров’ям, такими як рак, аутизм та безпліддя.

Дослідження показало, що навіть одна подряпина на поверхні каструлі або сковороди може призвести до потрапляння мільйонів мікропластику в їжу.

Під час дослідження вчені використовували світлові хвилі для вимірювання мікроскопічних частинок та виявили, що лише одна 5-сантиметрова подряпина на тефлоновій сковороді може виділяти до 3 млн мікропластику.

Головною проблемою є те, що ПФАС накопичуються в організмі через їжу, яку ми споживаємо, і залишаються там протягом тривалого часу.

Ці хімікати виводяться з організму дуже повільно, приблизно 10 років, і ніколи не руйнуються в навколишньому середовищі.