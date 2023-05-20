После ампутации конечности люди в течение долгого времени могут иметь ощущение, будто эта рука еще на месте. Болит. Фантомные боли в ампутированной конечности продолжаются очень долго и бороться с ними трудно.

Швейцарские ученые, опираясь именно на этот феномен, решили исследовать, можно ли вызвать такие же реальные ощущения не боли, а например, тепла или холода. Медики вместе с инженерами Федеральной политехнической школы Лозанны разработали устройство, которое может в корне изменить жизнь людей с ампутациями. Ведь ощущение прикосновения очень важно в коммуникации людей.

Была создана термальная карта фантомной руки, где каждой точке соответствовал конкретный палец утраченной руки. Карту подключили к протезам, которые носят 27 пациентов, согласившихся принять участие в испытании. Результаты поразили.

Когда экспериментаторы подносили источник тепла к одной точке, человек с протезом чувствовал его на кончике указательного пальца, которого не было. Нагревали другую точку — тепло фокусировалось в верхней части кисти.

Но ощущение интенсивности тепла у всех было неодинаковым. Поэтому ученые поняли, что термальная карта фантомной конечности должна быть индивидуальной для каждого человека.

Тогда исследователи проверили возможность использования этого явления для создания новых протезов. Небольшой сенсор, который они разработали, подсоединяется, например, к пальцу протеза. И сенсор, улавливая тепло каждый раз другого объекта, к которому прикасается протез, передает эту информацию к устройству на уцелевшей части руки.

Участники эксперимента с удивлением отмечали, что чувствуют, будто прикасаются собственными пальцами к различным материалам: прохладному металлу или теплому пластику.

Причем стоит отметить, что они называли материал, к которому прикасался протез, не видя его. И правильность ответов составила 66%. Проверив здоровую руку на тех же условиях получили фактически тот же результат — 67%.

Эти поразительные результаты дают надежду, что люди с ампутированными конечностями вскоре получат протезы с сенсорами, которые восстановят утраченную способность чувствовать тепло прикосновения.

Источник: Science