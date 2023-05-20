Після ампутації кінцівки люди протягом довгого часу можуть мати відчуття, наче ця рука ще на місці. Болить. Фантомні болі у ампутованій кінцівці тривають дуже довго і боротися з ними важко.

Швейцарські науковці, спираючись саме на цей феномен, вирішили дослідити, чи можна викликати такіж самі реальніі відчуття не болю, а приміром, тепла чи холоду.

Медики разом з інженерами Федеральної політехнічної школи Лозанни розробили пристрій, який може докорінно змінити життя людей з ампутаціями. Адже відчуття дотику дуже важливе у комунікації людей.

Була створена термальна мапа фантомної руки, де кожній точці відповідав конкретний палець втраченої руки. Мапу під’єднали до протезів, що їх носять 27 пацієнтів, які погодилися взяти участь у випробуванні. Результати вразили.

Коли експериментатори підносили джерело тепла до однієї точки, людина з протезом відчувала його на кінчику вказівного пальця, якого не було. Нагрівали іншу точку – тепло фокусувалося у верхній частині кисті.

Але відчуття інтенсивності тепла у всіх було неоднакове. Отож учені зрозуміли, що термальна мапа фантомної кінцівки мусить бути індивідуальною для кожної людини.

Тоді науковці перевірили можливість використання цього явища для створення нових протезів. Невеликий сенсор, який вони розробили, під’єднується, приміром, до пальця протеза. Вловлюючи тепло кожен раз іншого об’єкта, до якого торкається протез, сенсор передає цю інформацію до пристрою на вцілілій частині руки.

Учасники експерименту з подивом відзначали, що відчувають, нібито торкаються власними пальцями до різних матеріалів: прохолодного металу чи теплого пластику.

Причому варто зазначити, що вони називали матеріал, до якого торкався протез, не бачачи його. І правильність відповідей склала 66%. Перевіривши здорову руку на тих же умовах отримали фактично той самий результат – 67%.

Ці вражаючі результати дають надію, що люди з ампутованими кінцівками невдовзі отримають протези із сенсорами, які відновлять втрачену здатність відчувати тепло дотику.

Джерело: Science