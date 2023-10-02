Нобелевская премия по физиологии и медицине 2023 года присуждена Каталин Карико и Дрю Вайсману, работа которых помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer против коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Нобеля.

Отмечается, что Карико и Вайсман продемонстрировали, что модифицированная мРНК не воспалительна и очень эффективно превращается в белки при введении животным, что открывает потенциал для использования этой новой технологии мРНК для терапевтического лечения.

Сейчас смотрят

Исследования ученых показали, что нуклеозидно модифицированную мРНК можно использовать для вакцинации животных против различных патогенов, включая вирус гриппа, ВИЧ, SARS-CoV-2 и малярию.

Эта основополагающая работа в этой области имеет потенциал для многих применений, таких как предотвращение инфекций, лечение различных острых и хронических заболеваний и редактирование генов.

Источник: Фонд Нобеля