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Отдали должное Covid-вакцине: стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине 2023

2 октября 2023, 13:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Нобель

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2023 года присуждена Каталин Карико и Дрю Вайсману, работа которых помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer против коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Нобеля.

Отмечается, что Карико и Вайсман продемонстрировали, что модифицированная мРНК не воспалительна и очень эффективно превращается в белки при введении животным, что открывает потенциал для использования этой новой технологии мРНК для терапевтического лечения.

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Исследования ученых показали, что нуклеозидно модифицированную мРНК можно использовать для вакцинации животных против различных патогенов, включая вирус гриппа, ВИЧ, SARS-CoV-2 и малярию.

Эта основополагающая работа в этой области имеет потенциал для многих применений, таких как предотвращение инфекций, лечение различных острых и хронических заболеваний и редактирование генов.

Источник: Фонд Нобеля

Теги
Вакцина Moderna от коронавируса Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса Нобелівська премія
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