Нобелівську премію з фізіології та медицини 2023 року присуджено Каталін Каріко і Дрю Вайсману, робота яких допомогла у створенні вакцин Moderna і BioNTech/Pfizer проти коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду Нобеля.

Зазначається, що Каріко і Вайсман продемонстрували, що модифікована мРНК не є запальною і дуже ефективно перетворюється на білки під час введення тваринам, що відкриває потенціал для використання цієї нової технології мРНК для терапевтичного лікування.

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Дослідження вчених засвідчили, що нуклеозидно модифіковану мРНК можна використовувати для вакцинації тварин проти різних патогенів, включно з вірусом грипу, ВІЛ, SARS-CoV-2 і малярією.

Ця основоположна робота в цій галузі має потенціал для багатьох застосувань, як-от запобігання інфекціям, лікування різних гострих і хронічних захворювань і редагування генів.

Джерело: Фонд Нобеля