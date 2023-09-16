Правительства Франции и Катара будут помогать в восстановлении Изюмской больницы на Харьковщине. Об этом сообщила Харьковская ОВА во время областного заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Изюмская больница пострадала в результате российских обстрелов в марте прошлого года. Заведение нуждается в немедленном восстановлении.

Сейчас идет активный сбор средств и поиск доноров, которые готовы помогать в восстановлении медицинского учреждения.

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— Проект восстановления Изюмской больницы предусматривает не только устранение последствий обстрелов, но и завершение строительных работ в том корпусе, который долгое время был долгостроем, — добавил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Правительство Франции согласно поставлять современное медицинское оборудование для больницы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что правительство Катара делает вклад в размере до $12 млн. Это составляет практически половину необходимого ресурса.

Фонд Елены Зеленской выделил €600 тыс. на восстановление операционного блока. Строительные работы должны начаться через три недели.

Начальник медицинской части Изюмской больницы Богдан Бережной отметил, что все корпуса больницы пострадали в результате обстрелов, а особенно тяжело — операционный блок, реанимация и помещение компьютерной томографии.

Несмотря на это, медицинский персонал продолжает оказывать медицинскую помощь жителям Изюмского района благодаря поддержке государства и международных партнеров.

По словам начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, локальные работы в операционном блоке больницы должны начаться в ближайшее время.

Фото: Татьяна Доцяк